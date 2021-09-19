Брод: В течение трех дней голосования проблемной информации из Дагестана не поступало

— Общественные штабы в регионах, в том числе и в Дагестане, активно информируют Москву о происходящем на избирательных участках во время выборов, сообщил «Интерфаксу» председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (АНОМ) Александр Брод.

«Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» ведет наблюдение за ходом избирательной кампании, в том числе и в Республике Дагестан. Поддерживаем тесные контакты с общественными штабами, наблюдателями в каждом регионе. И в течение трех дней голосования проблемной информации из Дагестана не поступало», — сказал Брод.

По его словам, на участках присутствуют независимые общественные наблюдатели, которые присылают в АНОМ большой объем фото и видео, информационных материалов.

«Должен отметить, что в сравнении с выборами прошлых лет, ситуация стала более стабильной, и здесь, конечно, в общую копилку сложились усилия избирательной системы и институтов гражданского общества, представителей власти, и выросла ответственность представителей политических партий. Надеюсь, что подсчёт голосов пройдет цивилизованно, и общественные наблюдатели также будут присутствовать на каждом участке и следить за чистотой процедуры», — сказал собеседник агентства.

Источник: Интерфакс