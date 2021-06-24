Здравоохранение

Бригада специалистов из НМИЦ им.Сербского консультирует детей, возвращенных из Сирии и Ирака

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Дети, привезенные из Сирии и Ирака, взяты под особый контроль Министерством здравоохранения Республики Дагестан. Детям была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также в целях нивелирования тревожных психических состояний ребят, возвращенных на родину из зоны боевых действий, обследуют специалисты из НМИЦ психиатрии и наркологии им.В.П.Сербского. Бригада специалистов прибыла в республику под руководством замгендиректора Андрея Козлова. Врачи принимали детей и их опекунов в Махачкале, Кизилюрте и Дербенте. Напомним, из зоны боевых действий в Сирии и Ираке было возвращено сто восемьдесят детей.

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