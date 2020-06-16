Бригада медиков во главе с Проценко посетила Кизилюртовскую больницу

15 июня десант медиков во главе с Денисом Проценко ознакомился с работой Кизилюртовской больницы.

Группу врачей встретило руководство города и работники больницы. Медицинские работники намерены провести в городе несколько дней, оказывая методическую и практическую помощь. Глава города Малик Патахов поблагодарил врачей за помощь в борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших в Кизилюрте снизилось, однако больные продолжают поступать в медучреждение.

Отметим, что в Дагестан приехало 40 врачей, которые, разбившись на малые группы, разъезжают по всей республике, помогая местным врачам в лечении коронавируса.

Источник: http://sulak.info