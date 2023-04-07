Братья Межитовы из Ногайского района РД в разницей в 5 дней отправились в Армию

Дважды в год весной и осенью юношей призывают на службу в российскую армию. Также наши земляки сегодня активно пополняют ряды Вооруженных сил в разных регионах нашей страны. Они на пограничных заставах, на кораблях Военно-Морского флота и других подразделениях верно и с честью исполняют свой воинский долг. Особенно радует, когда на имя родителей приходят благодарственные письма от командиров воинских частей, где они сообщают, что наши земляки с честью выполняют служебные боевые задачи, постоянно совершенствуют свое боевое мастерство, достойно несут службу. Они ежедневно подтверждают реальными делами преданность своей стране. Служба необходима каждому юноше, потому что она воспитывает их настоящими патриотами, защитниками Родины, закаляет их характер и делает из них стойких, молодых людей.

Охранять рубежи нашей Родины выпала честь и нашим землякам, родным братьям из села Терекли-Мектеб Ногайского района Исламу и Шамилю Межитовым.

Родились и выросли они в дружной трудолюбивой семье Нурадиля и Земфиры Межитовых. Ислам старше Шамиля на один год, они с малых лет вместе, ходили в один детский сад, в одну школу, а затем и учеба в колледже на одном факультете. Учились Ислам и Шамиль в Терекли-Мектебской средней школе имени Кадрии. Во время учебы в школе показали себя отзывчивыми, добрыми, примерными учениками, оба были активными участниками спортивной жизни школы, не раз выходили победителями спортивных соревнований не только на уровне школы, района, но и республики и страны.

С малых лет ребята посещали секцию тайского бокса под руководством опытного тренера Алибека Менласанова. Об успехах молодых спортсменов свидетельствуют сегодня их многочисленные награды, кубки, дипломы, грамоты, которые они получали на разных соревнованиях. Они бережно хранятся у них дома.

Ислам в 2014 году, в 14 летнем возрасте завоевал титул чемпиона на чемпионате мира в Тайланде. После окончания учебы в школе Ислам и Шамиль продолжили учебу в Георгиевском государственном многопрофильном колледже, который окончили с отличием. Как и все их сверстники, Ислам и Шамиль к службе в армии готовились со школьной скамьи.

После завершения учебы в колледже, проработав год, ребята отправились на службу в армию с разницей в 5 дней.

Сегодня Ислам успешно проходит службу в Московской области, а Шамиль в г.Калининграде. Они приняли военную присягу через месяц после начала службы. Сегодня наши защитники Отечества верны данной присяге, честно выполняют свой долг и легко переносят все трудности военной службы. За время прохождения службы наши земляки зарекомендовали себя дисциплинированными военнослужащими, добросовестно и профессионально относящимися к выполнению воинского долга и решению поставленных задач.

Вот уже скоро наши ребята отслужат и вернутся на свою малую родину, где их с нетерпением ждут отец Нурадиль, их любимая мама Земфира, младший брат Равиль, который тоже пошел по стопам своих старших двух братьев. Ученик седьмого класса Равиль также занимается тайским боксом и сегодня он является победителем многих спортивных районных и республиканских соревнований. Он во всем равняется на своих братьев.

Хочется пожелать всем защитникам Родины с честью выполнить свой гражданский долг, гордо носить звание солдата Российской Армии, чтобы Родина и родные вами гордились!

Источник: Голос степи