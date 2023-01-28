Братья Комбаровы — достойные внуки деда-фронтовика

С момента начала специальной войсковой операции на Украине прошло уже одиннадцать месяцев. Каждый день с момента начала СВО с линии боев приходили новости о мужестве и отваге российских солдат. Достойно свой воинский долг по защите интересов своей Родины выполняют уроженцы Агульского района. У каждого из них своя история и свой боевой путь, но каждый един в стремлении решить поставленные задачи в сложный для страны час. Для родных и близких, которые ждут своих сыновей, братьев, отцов – это самое сложное время. Ведь что может быть тягостнее ожидания.

Джамалова Ашутай родом из села Буршаг Агульского района стойко справляется с этой задачей. Оба ее сына были направлены в СВО. По словам матери, это время, требующее особенных душевных сил, когда нет права на плохие мысли и грусть, а только надежда и вера в то, что все разрешится наилучшим образом. Всю свою жизнь она посвятила воспитанию детей, и сегодня может по праву ими гордится. Вместе с мужем Зумратом Зейнудиновичем Ашутай Мусаевна родила и воспитала шестерых детей.

Дети выросли достойными людьми, и каждый из них реализовался в какой-то определенной сфере. Так, в должности старшего инспектора группы оперативного реагирования, в звании майор полиции работает старший сын Джамалов Зайнудин Зумратович. Он родился и вырос в селе Буршаг Агульского района. Затем был год срочной службы. И с 2007 года по настоящее время работает в ОМОНе. Зайнудин Зумратович был направлен в зону СВО спустя два месяца после ее начала. Весной 2022 года случилась командировка на Донбасс.

Младший сын Джамалов Руслан Зумратович в родном селе окончил школу. И в 2003 году был призван в армию для прохождения срочной службы. Был направлен в Ставропольский край город Железноводск. В 2005 году решил перейти на контрактную службу. Служил во внутренних войсках.

В 2017 году Р.З. Джамалов награжден грамотой от командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, за подписью генерала – полковника Зубарева «за разумную инициативу, усердие, отличие по службе и в честь празднования годовщины образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

26 апреля 2022 года Р.З. Джамалов отправился в зону СВО, где в общей сложности находился более полугода.

Это время потребовало от их родителей особой стойкости и мужества. Ведь время переживаний за близких – очень сложное время. Однако вера в то, что сыновья с честью будут защищать интересы Родины, придает им дополнительные силы.

В жизни братья Джамаловы, помимо успешного выполнения профессиональных задач, показывают отличные результаты и в спорте. Это доказывают многочисленные грамоты и благодарности.

В этом есть и заслуга родителей, которые воспитывали в своих детях любовь к своей Родине и желание защищать её в трудную минуту. Выбрать стезю защитника Отечества им помогло и героическое наследие их предков.

Прадед Зайнудина и Руслана Комбаров Муса Комбарович, когда грянула Великая Отечественная война, добровольцем отправился на фронт. В момент, когда страна позвала, он вместе с другими добровольцами из Агульского района отправился на защиту родного Отечества. Будучи в сорокачетырехлетнем возрасте, он впервые взял в руки оружие, однако закаленный горский характер, бравый настрой стали верными помощниками фронтовику. За заслуги в решении боевых задач Комбаров Муса Комбарович был награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени.

Сегодня по пути своего бравого деда идут его внуки, братья Комбаровы. И мы верим, что дело защиты Отечества в надёжных руках. На таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, которое должно стать надёжным преемником героического пошлого и настоящего нашей Родины. Сегодня все агульцы ждут, когда братья Комбаровы и другие наши земляки, достойно выполнив свой долг, с победой вернутся домой, к своим семьям, ждущим их с нетерпением.

Алена Магомедова