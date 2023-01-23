Братья Атиевы Имран и Мурад защищают Донбасс

Братья никак не могли остаться в стороне, когда стоял вопрос защиты Отечества. В свое время так поступил их отец, Атиев Гамзат, служивший в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск.

Старший из братьев, Имран Атиев, заключив контракт, служил в Чеченской Республике. Оттуда и направлен в Херсонскую область. Когда, после боев в Херсонской области, воинскую часть Имрана командировали в Киев, по счастливой случайности в пути он встретился со своим братом Мурадом, который тоже является контрактником.

Он старший водитель БТР спецназа в Запорожской области. В марте месяце прошлого года был контужен в бою, лечился в Москве. Тогда Глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил их в госпитале.

После лечения вернулся в зону СВО.

Источник: https://t.me/novolak_vesti/5015