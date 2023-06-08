Братство как основа двух народов

Дружба между Республикой Дагестан и Азербайджаном проверена временем. Она выдерживала все испытания, которые бросала в лицо нашим предкам судьба.

Мудрость и знание наших народов не позволили негативным и деструктивным силам нарушить баланс дружбы, которая складывалась на протяжении очень долгого времени.

В современное время отношения между республиками развиваются динамично, но стоит отметить необходимость расширения определенных сфер взаимодействия.

Примерами могут быть создание единого международного транспортного коридора, совместных газовых и нефтяных хабов.

В рыночной экономике хозяйственная деятельность строится на логистической концепции и принципах логистики, обеспечивающих минимально затратную и рентабельную технологию производств.

Как отметил Глава РД Сергей Меликов: «Сегодня мы заинтересованы в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». В этой связи опыт Азербайджана по выстраиванию правильной транспортной логистики очень полезен для нашей республики».

Ведь именно современно-выстроенная логистика может являться основным топливом для развития торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном.

Отрадно, что в последние годы много знаковых событий посвященных дружбе между двумя республиками прошли, как и в Дагестане, так и в Азербайджане. Ведь помимо экономики и развития культурных отношений между двумя братскими республиками открывается бесконечный горизонт возможностей.

Кадырбек Умаров — эксперт республиканской газеты Дербент.

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