Ботлихские соки оценили международные эксперты

Дагестанские соки стали одним из брендов, который представил регион на международной выставке в Азербайджане. Образцы продукта привез в Баку один из старейших фруктово-консервных заводов в селе Ботлих.

Натуральные соки и нектары – визитная карточка производства. «Чистый состав» здесь в приоритете еще со времен Советского союза. Если нектар абрикосовый или сливовый, то в бутылочке только фрукт, вода и сахар. В цеха плоды и ягоды попадают из экологически чистых районов республики. Свой урожай сдают на завод садоводы и фермеры из высокогорных районов Дагестана. Вода же на производстве исключительно родниковая.

Кстати, завод выпускает не только плодовую продукцию, но и овощную консервацию.

Участие в международном гастрофоруме дает возможность ботлихскому заводу наладить международные рынки сбыта, обзавестись новыми партнерами.