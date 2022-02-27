«Борцы за мир» созывают помощь бандеровцам в Ярославле

Бандеровцы — неонацисты, реанимировавшие врагов в герой, в процессе проведения той самой декоммунизации, когда сносить памятники Ленину, памятник ВОВ подверглись вандализму, русский язык отменялся, а ветеранам ВОВ не позволялось 9 мая возлагать цветы на мемориальные комплексы в память о погибших товарищах в борьбе с нацизмом и фашизмом.

Они часть тех неонационалистов, которые воюют со своими соотечественниками с 2014 года. Они те, кто ученил бойню во время оранжевой революции.

Сегодня, когда Россия приступила к антинационалистской и антимилитаристской военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины, в России находятся те, кто не просто не согласен с решением президента Владимира Путина, а вступает в националистские группировки. Нужны ли в многонациональной России националистские группировки? Ответ очевиден.

Что касается территории Украины: власть и вседозволенность националистов могут трансформироваться в терроризм, который в конечном итоге будет иметь цель взять под контроль атомную электростанцию для последующего шантажа мира.

Такой поворот событий угрожает опасности не только Украины или России, но и всей Европы.