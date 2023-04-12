Борис Гонцов взял на личный контроль обращения членов семей участников спецоперации

Вчера, 11 апреля, Глава городского округа «г.Каспийск» провел рабочее совещание с руководителями муниципальных организаций, структур и ведомств по обсуждению актуальных вопросов поддержки семей военнослужащих.

Напомним, накануне в Администрации г.Каспийска при участии «Комитета семей воинов Отечества» состоялся приём родных участников специальной военной операции.

Председатель каспийского Штаба #МыВместе Магомедганапи Магомедов озвучил присутствующим проблемы, решение по которым можно осуществить в пределах муниципальных компетенций:

Решение по 8 обращениям, в числе которых подведение коммуникаций, помощь с задолженностью за коммунальные услуги, возьмёт на себя Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Каспийска. Работа в этом направлении уже начата.

3 обращения по обеспечению детей бесплатными дополнительными образовательными занятиями в школе возьмёт на контроль Управление образования. Ведомство также обеспечит направление детей участников СВО в летние оздоровительные лагеря. Кроме того, Администрация направит ходатайство руководству КМК им. Азиза Алиева по рассмотрению вопроса о приёме на учёбу выпускницы 9-го класса, дочери участника спецоперации.

Управление имущественных отношений окажет содействие родителям погибшего военнослужащего. Обратившиеся нуждаются в межевании земельного участка.

Администрация города также окажет содействие семье участника СВО по взаимодействию с кредитной организацией по вопросу погашения ипотечной задолженности.

Также, Глава города поручил проработать вопрос с транспортными компаниями по увеличению частоты рейсов в СНТ «Водолей» и в МКР «Кирпичный», а также направить в Махачкалинское троллейбусное управление письмо по усилению контроля маршрута №100.

В завершение совещания обсудили увековечение памяти каспийчан, погибших в ходе исполнения служебного долга в зоне СВО. По городу будут установлены именные памятные таблички по согласованию с родственниками.

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