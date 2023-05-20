Борис Гонцов вручил паспорта юным каспийчанам

Глава Каспийска Борис Гонцов вручил паспорта юным жителям города.

19 мая в День пионерии в жизни школьников города Каспийска произошло знаменательное событие. Девять ребят, достигших четырнадцатилетнего возраста получили свой первый паспорт в рамках Всероссийской программы Движения Первых «МЫ — ГРАЖДАНЕ РОССИИ».

Торжественная церемония вручения состоялась в городской Администрации. Первый основной документ, удостоверяющий личность, молодые граждане получили из рук Главы Каспийска Бориса Гонцова вместе с нагрудным значком РДДМ.

Отныне для молодых людей открывается большое количество возможностей. Так, получив паспорт, можно с согласия родителей — устроиться на работу и получить свою первую трудовую книжку, начать вести предпринимательскую деятельность, также открываются возможности для участия в грантовых конкурсах, форумах и других общественно-значимых мероприятиях.