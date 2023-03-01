Борис Гонцов прокомментировал отчет Председателя Правительства РД

Мэр города Каспийска Борис Гонцов прокомментировал отчет главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова Народному Собранию

«Сегодня мы все внимательно слушали отчет Председателя Правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан за 2022 год.

Был проделан действительно большой объём работы и определены правильные векторы для дальнейшего движения. Хочется отметить содействие Правительства в работе глав администраций муниципальных образований и видение актуальных проблем.

Так, Абдулмуслим Мухудинович отметил неудовлетворительное состояние передающей инфраструктуры и сообщил о разработаной Правительством РД и ПАО «Россети» программе повышения надежности электросетевого комплекса РД до 2025 года, предусматривающей реконструкцию 66 подстанций, а также линий электропередачи. Каспийск, переживший за эту зиму столько отключений, как никто другой рассчитывает на конструктивную работу в данном направлении.

Отдельно хочется отметить работу Правительства РД в сфере рекультивации свалок в границах городов, в том числе и Каспийска. Подписание соглашения с Минприроды России о выделении 6,6 млрд рублей на 2022-2024 год на строительство объектов по обработке и утилизации ТКО позволит решить проблему тлеющих свалок и порадовать морским бризом лёгкие наших жителей и туристов.

Не обошли стороной вопрос и с безнадзорными животными. Абдулмуслим Мухудинович сообщил о строительстве центрального большого питомника для содержания животных в Махачкале. Также, с Комитетом по ветеринарии РД прорабатываются вопросы строительства питомника в Каспийске и мы рассчитываем на плодотворную совместную работу для разрешения этой актуальной проблемы», — написал мэр в телеграм.