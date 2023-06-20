Борис Гонцов организовал для каспийчан с ОВЗ экскурсию по достопримечательностям Дагестана

Вчера, 19 июня, с самого утра возле администрации Каспийска людей с ОВЗ и инвалидов-колясочников ждал специализированный микроавтобус, в котором они отправились в небольшое путешествие по родному краю.

Маршрут пролегал через Черкейское водохранилище, Сулакский каньон, форелевое хозяйство. Для многих из них это была первая экскурсия, от которой остались только положительные эмоции и яркие впечатления.

Инициатором и организатором путешествия является Глава города Борис Гонцов при поддержке помощника Арсена Базаева, директора КЦСОН Зиявудина Бахарчиева, а также гида Амира Амирова.