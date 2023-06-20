Общество

Борис Гонцов организовал для каспийчан с ОВЗ экскурсию по достопримечательностям Дагестана

Оставить комментарий

Вчера, 19 июня, с самого утра возле администрации Каспийска людей с ОВЗ и инвалидов-колясочников ждал специализированный микроавтобус, в котором они отправились в небольшое путешествие по родному краю.

Маршрут пролегал через Черкейское водохранилище, Сулакский каньон, форелевое хозяйство. Для многих из них это была первая экскурсия, от которой остались только положительные эмоции и яркие впечатления.

Инициатором и организатором путешествия является Глава города Борис Гонцов при поддержке помощника Арсена Базаева, директора КЦСОН Зиявудина Бахарчиева, а также гида Амира Амирова.

Также читают:

В Дагестане отремонтируют больше 350 линий электро...
Сайты госорганов Дагестана подверглись DdoS-атаке
«Социально-ответственный регион 2022» — национальн...
Абдулмуслимов поручил разобраться с долгами бюджет...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *