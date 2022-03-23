Борис Джерелиевский прокомментировал начало второй волны мобилизации на Украине. Решение о призыве в ряды вооружённых сил Украины было принято в офисе Зеленского. В планах призвать до ста тысяч человек. Комментируя данный факт, Борис Джерелиевский сказал: «Решение Зеленского не только бессмысленно, но и преступно, поскольку превратив тысячи людей в комбатантов, они станут законными целями для ВС РФ, что приведёт к их гибели». Военный эксперт заключил, что новобранцев Украины смогут вооружить лишь стрелковым оружием, потому как у частей ВСУ большая часть тяжелой техники уничтожена. «Адекватность таких планов в сегодняшней ситуации вызывает сомнение даже у людей, далёких от военных вопросов. Специальная военная операция практически полностью истощила ВСУ, и мобилизация нескольких тысяч бедолаг, которые не смогут убежать или спрятаться, ничего не изменит», — заключил Борис Джерелиевский.

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