Борьбу с пропагандой наркотиков в интернете могут усилить

Пакет соответствующих законопроектов поступил в Госдуму. Так, за пропаганду наркотиков в интернете предлагается лишать свободы на два года. Депутаты приняли на пленарном заседании три законопроекта, направленные на противодействие пропаганде незаконного оборота наркотиков. Одним из документов предлагается дополнить УК России статьей о том, что за повторную пропаганду наркотиков в интернете в течение года после первого нарушения устанавливается уголовная ответственность. Уголовное наказание будет грозить тем, кто уже совершил административное правонарушение за это деяние или имеет за него судимость. За повторное нарушение предлагается не только лишать свободы (на срок до двух лет). Также предусмотрены пять альтернативных видов наказаний: штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы и ограничение свободы. Альтернативные наказания будут применяться при совершении преступления небольшой тяжести. В качестве дополнительного наказания предлагается закрепить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев – один из инициаторов проекта, призвал активизировать борьбу с наркотиками в интернете. «То, что происходит в сети сегодня: это агрессивная форма пропаганды, за которую должна быть уголовная ответственность! Государственная стратегия по антинаркотической политике движется в правильном направлении. Необходимо наращивать скорость и реакцию на всевозможные вызовы угрозы. Особенно, когда дело касается законов. Если закон принимаем в этом году, то почему он вступит в силу только в 2024-ом? Важно внедрять изменения сразу, думать и работать сегодняшним днем», — отметил парламентарий.

Источник: Мирмол