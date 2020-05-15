Борьба с вирусом продолжается

В связи с распространением коронавирусной инфекции ситуация в Дагестане сложилась непростая. Со слов работников скорой помощи в Махачкале, обстановка тяжелая. Они выезжают по вызовам и развозят пациентов по разным больницам, точнее по степени тяжести. Вызовы в основном на пневмонию. В первую городскую везут тяжело больных с уже точным диагнозом COVID-19.

Медучреждения обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

И работникам тоже по мере возможности создают все условия: предоставляют средства индивидуальной защиты, антисептики. Бригада приступает к работе только после получения полного комплекта. После каждого вызова машины скорой помощи обрабатывают специальным раствором.

Чтобы поддержать медработников, государство выплачивает им дополнительные денежные средства.

Салихат Малагусейнова