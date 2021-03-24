Вакцинация, Здравоохранение

Борьба с пандемией COVID- 19

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Пандемия COVID-19 выявила проблемы в сфере здравоохранения по всему миру, когда в клиниках не могли оказать помощь коронавирусным пациентам ввиду их переполненности, отсутствия СИЗов, дезинфекторов. В этой связи во многих странах были введены локдауны, которые предполагают строгое ограничение на передвижения и изоляцию населения в целях недопущения распространения вируса. В России серьезного локдауна удалось избежать, так как российские специалисты впервые в мире запатентовали антиковидную вакцину, которая на деле доказала свою эффективность. Важно, что в сложный период пандемии эффективное взаимодействие власти и медицины позволило минимизировать последствия COVID-19 в России.

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