Борьба с «омикроном»

В ноябре выявили суперзаразный и успешно ускользающий от антител вариант коронавируса «омикрон». К тому времени многие привились, разворачивалась ревакцинация.

Иммунный ответ после прививки в целом похож на то, что происходит при заражении, с одним существенным отличием. При болезни в организм попадает целый вирус, а большинство вакцин использует для запуска иммунной реакции только белок шипа, с помощью которого вирус соединяется со здоровой клеткой. У «омикрона» же — огромное количество мутаций, причем свыше тридцати именно в спайковом белке. Поэтому новый штамм практически неузнаваем для антител, генерируемых вакцинами.

Во всех случаях привитые, как правило, переносили болезнь в легкой форме.

В течение полугода после двух первичных доз любого препарата этот показатель составляет от 50 до 80 процентов, а затем снижается до 25-35 процентов. После бустера уровень защиты поднимается до 90-95 процентов на десять-четырнадцать дней, однако затем опять начинает падать. Через полгода после ревакцинации эффективность вакцин против тяжелых случаев составила в среднем 59 процентов.

Проблема в том, что бустеры не блокируют инфекцию надолго. Как правило, иммунитет от третьей прививки держится меньше, чем от первых двух доз. Результаты недавнего исследования показали, что нейтрализующие антитела, выработанные после третьей дозы, обеспечивают защиту от «омикрона» не более чем на четыре месяца.

Получается, спустя несколько месяцев после бустерной дозы даже ревакцинированные не в безопасности перед омикрон-штаммом. Поэтому, группам риска — пожилым людям, медицинским работникам, людям с ослабленным иммунитетом — предлагают четвертую прививку.

То, что со временем уровень сформированных вакциной антител падает, — нормальное явление. Но есть еще иммунная память — способность узнавать прошлые инфекции и при новой встрече вырабатывать антитела.

Однако известно, что «омикрон» частично обходит и клеточную защиту. Штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется в Дагестане, в том числе и в Агульском районе.