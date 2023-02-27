Большегруз с гуманитарной помощью из Дагестана доставили в зону СВО

Это пятая по счету гуманитарная помощь, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Ее отправил участникам СВО Дагпотребсоюз. В посылку с гуманитарным грузом вошли теплая одежда, обувь, термобелье, шапки, перчатки, а также продовольствие – гречневая крупа, макароны, масло и питьевая вода.

Дагпотребсоюз учел пожелания земляков, принимающих участие в СВО и отправил необходимые в ходе боевых действий квадрокоптеры, антидроновые ружья и рации, а так же, письма от детей Социально-реабилитационного центра для Несовершеннолетних города Хасавюрт.

С марта 2022 года по февраль 2023 года сотрудниками Дагпотребсоюза уже было направлено 5 большегрузов гуманитарной помощи, отгружено более 50 тонн продовольствия, одежды, амуниции и специального оборудования.