Наиболее значимыми в поручениях Президента, обозначенных в Послании Федеральному собранию 2020 г., считаю:

Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й класс, что и реализовано в нашей стране. Продлена до конца 2026 года Программа материнского капитала. Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года.

Президент предложил расширить и укрепить полномочия и реальные возможности местного самоуправления. Он также счел нужным закрепить в Конституции следующие нормы:

— минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения;

— норму о достойном пенсионном обеспечении и индексацию пенсий.

Очень полезным, своевременным и действенным стало поручение Президента, чтобы руководители регионов самостоятельно принимали решение о введении и снятии ограничительных мер, учитывая региональные особенности и эпидемиологическую ситуацию. При этом каждый регион вырабатывал свою систему антиковидных мероприятий, применяя передовой опыт московских врачей, которые оперативно выезжали в регионы страны для консультаций.

Такой алгоритм государственного управления на примере Республики Дагестан позволил региону за короткий период оптимально справиться с коронавирусной инфекцией. И Дагестан на сегодня один из благополучных регионов в этом направлении.

Больше самостоятельности – больше и ответственности.

Абдурахман Манафов, заместитель и.о.гл.редактора «Вести Агула»