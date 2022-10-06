Больше полувека — в учительском строю!

По-особенному сегодня Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов и все участники торжественного мероприятия по случаю Дня учителя поприветствовали Казбат Мусаевну Гамзалову — педагога с 56-летним стажем.

Казбат Мусаевна награждена Почётной грамотой Правительства РД. Сегодня она на пенсии, но большую часть жизни посвятила работе в Кегерской школе Гунибского района.

В этом году учительница отмечает 80-летний юбилей, и сегодня продолжает помогать школьникам, являясь учредителем ежегодной премии победителям олимпиад и возглавляя филиал общественной организации «Муслимат».

«Сегодня мы награждали наших учителей. И для меня большая честь вручить государственные награды людям, которые составляют золотой фонд нашей республики. Одна из таких — Казбат Мусаевна. На жизненных примерах именно таких людей должно воспитываться молодое поколение», — прокомментировал Абдулмуслимов.