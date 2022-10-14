Больше половины ФАД «Кавказ» в Дагестане станет четырёхполосной

Более 50% автодороги «Кавказ» в Дагестане станет четырехполосной в 2024 году.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ» сообщили, что активными темпами продолжается капитальный ремонт семи загруженных участков протяженностью 78 км федеральной автодороги.

Специалисты проводят в Дагестане ремонт федеральной трассы «Кавказ» и в 2024 году здесь планируется увеличить протяженность четырехполосных дорог более чем вдвое. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Всего задействовано 550 дорожных рабочих и 350 единиц спецтехники. Итогом капремонта станет повышение уровня транспортной и экологической безопасности, сокращение времени в пути вдвое, а также своевременная доставка грузов на популярном туристическом и логистическом направлении.

Дорожники укрепляют и расширяют земляное полотно, меняют основание и слои асфальтобетонного покрытия. На одном из самых загруженных участков близ Хасавюрта расширяют дорогу со значительным опережением графика, и уже приступили к завершающему этапу капремонта. Затем здесь установят барьерное ограждение, светофорные объекты, новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком. Ввести трехкилометровый объект в эксплуатацию планируют досрочно — основные объемы работ завершат до конца текущего года.