Больше 40 тысяч дагестанцев прошли углубленную диспансеризацию 

Дагестан входит в число лидеров среди субъектов страны по углубленной диспансеризации населения. Это стало возможным, благодаря слаженной работе Минздрава РД, медицинских организаций республики и Территориального Фонда ОМС РД.

«Цель углубленной диспансеризации — прежде всего, минимизировать последствия COVID-19 лицам, переболевшим этой инфекцией. Это, в первую очередь, раннее выявление рисков развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, развития тромбозов и неврологической патологии», — отметил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Углубленная диспансеризация проходит по всей стране с сентября 2021 года. За это время её смогли пройти в поликлиниках по месту жительства более 40 тысяч дагестанцев. Эта цифра превышает установленный Минздравом России пороговый критерий в 60% от планируемого контингента, так как в нашей республике ее смогли пройти более 80% от общего числа подлежащего контингента.