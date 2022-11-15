Больше 2000 добровольцев из Дагестана получили по 100 тысяч рублей

Единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей уже получили больше 2250 добровольцев из Дагестана.

На эти цели из резервного фонда Правительства РД выделено 350 млн. рублей.

По информации Минтруда, за счет бюджетных ассигнований планируется предоставление детям добровольцев и мобилизованных граждан специальной 10%-квоты для приема на обучение в Дагестанский университет народного хозяйства по программам высшего образования.

Республиканские образовательные организации дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования освобождает детей военнослужащих от оплаты.