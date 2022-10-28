Большая мультидисциплинарная бригада специалистов онкологического профиля осмотрела пациентов и обучает врачей в Дагестане

В столицу Дагестана прибыла делегация специалистов ведущих федеральных центров. Главная цель приезда — развитие такого направления медицины, как нейроонкология. Накануне, 27 октября, московские врачи осмотрели сложные клинические случаи в Детской республиканской клинической больнице, дали рекомендации по дальнейшему лечению малышей с опухолями. Также они посетили отделение лучевой диагностики Республиканского онкологического центра, где отметили большой потенциал для развития и дальнейшего сотрудничества, состоялась встреча и с взрослой нейрохирургической службой республики, которая, по мнению экспертов, в Дагестане на достаточно высоком уровне.

Сегодня же, 28 октября, в Научно-образовательном инновационном центре Дагестанского государственного медицинского университета прошёл Нейроонкологический семинар, организованный Благотворительным Фондом Константина Хабенского при поддержке Минздрава РД. Лекции по важнейшим вопросам детской нейроонкологии, диагностики и лечения опухолей ЦНС прочли ведущие специалисты данной сферы. В работе семинара приняли участие нейрохирурги, неврологи, эндокринологи, лучевые терапевты, специалисты различных направлений педиатрии, а также студенты ДГМУ.

Накануне, во время встречи с гостями министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева дала высокую оценку мероприятию, уровню его участников, и поблагодарила представителей Благотворительного Фонда Константина Хабенского, а также всех участников семинара за проведенную работу.

Семинар в Махачкале стал уже 27-м подобным мероприятием. Ранее он проводился сотрудниками фонда в Симферополе, Архангельске, Барнауле, Уфе, Владивостоке, Тюмени, Волгограде, и других городах.

Как отметила д.м.н., онколог, профессор ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы», член международного общества детских онкологов Ольга Желудкова, прибывшим специалистам приятно взаимодействовать со здравоохранением республики, где они видят большую готовность к развитию. «Вчера мы были в онкологическом отделении ДРКБ, здесь адекватно проводятся все виды современной химиотерапии и достигаются результаты, сопоставимые с центральными клириками страны. Наша цель внести новое как в диагностике, так и в лечении опухолей нервной системы — в Дагестане есть та база, которая позволит внедрять новейшие методики терапии», — подчеркнула Желудкова.

Заведующий отделением нейрохирургии, врач-нейрохирург высшей категории, заведующий кафедры нейрохирургии ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ Андрей Зуев, в свою очередь сделал акцент на развитии взрослой нейрохирургической помощи. Для этого имеется полное взаимодействие с главным нейрохирургом Минздрава РД Шамилем Садиковым, с участием которого в РКБ им. Вишневского выполняются сложнейшие операции данного профиля.

Врач-радиолог, заведующий радиологическим отделением НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОИГ) ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ Василий Григоренко отметил, что при содействии федерального центра лучевая терапия в республике в скором времени может выйти на новый высокий уровень качества.

Замминистра здравоохранения РД Раиса Шахсинова обратила внимание, что современная медицина достигла того уровня, что при своевременном обращении и ранней диагностике можно выявить и излечить опухоль практически любой локализации. Подобные образовательные мероприятия повышают квалификацию врачей и делают раннюю диагностику доступной каждому пациенту, независимо от его места жительства.

Нейроонкологические семинары – часть программы «Знать и не бояться» благотворительного Фонда Константина Хабенского. Целью данной программы является улучшение качества проводимого в России лечения, развитие ранней диагностики тяжелых заболеваний головного мозга и изменение отношения общества к онкологии.