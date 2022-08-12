Большая конференция по развитию АПК Дагестана пройдет с участием руководства Минсельхоза России

В Дагестане идет подготовка к проведению большой конференции «Перспективы агропромышленного комплекса Дагестана». Об этом говорили в пятницу, 12 августа, на совещании под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Это будет пятая конференция такого масштаба, проводимая по поручению Главы РД Сергея Меликова по ряду ключевых вопросов социально-экономического развития региона.

Конференция состоится 16 августа, ее участниками станут представители федеральных и региональных органов власти, аграрного сектора, экспертного сообщества.

Ожидается участие заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

В качестве экспертов выступят руководитель логистического проектного бюро «Massimo konsalting» Александр Максимовский, коммерческий директор ООО «Плави-Сервис» Елена Литкевич и многие другие.

Участники пленарного заседания и 5-ти дискуссионных площадок обсудят развитие растениеводства, животноводства, агрологистики, инвестиций, переработки сельхозпродукции, продовольственной безопасности, экспорту продукции АПК, развитию сельских территорий и так далее.