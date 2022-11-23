Экономика

Большая часть незаконного оборота продукции в Дагестане наблюдается в сферах пищевой, легкой и фармацевтической промышленности

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Об этом сообщил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Дагестане.

«В ряде отраслей вопрос незаконного оборота промышленной продукции стоит особенно остро. Это пищевая, легкая, фармацевтическая и медицинская промышленность.

Напомню, что в 2022 году из консолидированного бюджета республики на приобретение продуктов питания для государственных и муниципальных образовательных учреждений заложено 2,4 млрд руб., из них 2,3 млрд руб. – на питание учащихся 1-4 классов. Однако в социальных учреждениях сохраняется проблема с поставкой фальсифицированной пищевой продукции, в том числе молочной», — сказал премьер-министр.

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