Больных все больше

Каждый день думаешь, что больше показателя предыдущего дня не будет больных, но в последние дни эта цифра растет стремительно. Сегодня, 3 февраля, зафиксировано 655 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом за сутки. Болезнь стремительно распространяется, и некоторым категориям граждан не интересно соблюдение простых правил безопасности. Ведь рекомендации Роспотребнадзора необходимы для сохранения нашего здоровья.

Пока не определен пик заболевания коронавирусной инфекцией общество должно быть максимально консолидировано.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»