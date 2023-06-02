Больница восстановительного лечения организовала праздник для своих маленьких пациентов

Республиканская детская больница восстановительного лечения организовала праздничное мероприятие для своих маленьких пациентов в Международный день защиты детей. Об этом сообщает издание «Молодежь Дагестана».
Участниками мероприятия стали около ста детей и их родители. Артисты Кристина, Самира, Жаклина, Апанди Исмаилгаджиев, а также танцевальный ансамбль «Аманат» и аниматоры поздравили детей и обрадовали их своими выступлениями.
Главный внештатный педиатр минздрава Дагестана Валентина Кострова приняла участие в праздничном мероприятии. Она поздравила детей и их родителей, пожелала им здоровья.
Улыбки на лицах, радостные детские крики от восхищения и нескрываемые эмоции счастья заполнили все пространство больничных помещений.
Гостей поприветствовал врио главврача медучреждения Магомед Далгатов:
«Сегодня мы собрались, чтобы поздравить детей с их днем.
Замечательно, когда наша больница ассоциируется у детей не только с лечением, но с таким хорошим мероприятием. Надеюсь, позитивные эмоции, которые наши пациенты сегодня получили позволят им быстрее пойти на поправку».
Чтобы развлечь малышей, была организована и концертная программа: яркие вокальные и хореографические номера. Дети играли, танцевали и участвовали в конкурсах.
Источник