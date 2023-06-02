Больница восстановительного лечения организовала праздник для своих маленьких пациентов

Республиканская детская больница восстановительного лечения организовала праздничное мероприятие для своих маленьких пациентов в Международный день защиты детей. Об этом сообщает издание «Молодежь Дагестана».

Участниками мероприятия стали около ста детей и их родители. Артисты Кристина, Самира, Жаклина, Апанди Исмаилгаджиев, а также танцевальный ансамбль «Аманат» и аниматоры поздравили детей и обрадовали их своими выступлениями.

Главный внештатный педиатр минздрава Дагестана Валентина Кострова приняла участие в праздничном мероприятии. Она поздравила детей и их родителей, пожелала им здоровья.

Улыбки на лицах, радостные детские крики от восхищения и нескрываемые эмоции счастья заполнили все пространство больничных помещений.

Гостей поприветствовал врио главврача медучреждения Магомед Далгатов:

«Сегодня мы собрались, чтобы поздравить детей с их днем.

Замечательно, когда наша больница ассоциируется у детей не только с лечением, но с таким хорошим мероприятием. Надеюсь, позитивные эмоции, которые наши пациенты сегодня получили позволят им быстрее пойти на поправку».

Чтобы развлечь малышей, была организована и концертная программа: яркие вокальные и хореографические номера. Дети играли, танцевали и участвовали в конкурсах.

Источник