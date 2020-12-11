Более восьмидесяти пяти тысяч человек использовали безналичный платеж в троллейбусах Махачкалы

С 19 августа на общественном транспорте Махачкалы введена услуга бесконтактной оплаты, которая имеет для потребителя ряд преимуществ. Она не только ограничивает контакты пассажиров в период пандемии COVID-19, но и позволяет им сэкономить на проезде.

Для тех, кто использует дистанционную форму оплаты, цена проезда снижена на 2 рубля, в случае, если вы владелец Mastercard, то общая экономия увеличивается еще на рубль, составляя тем самым три рубля за проезд.

За период с августа по ноябрь данной услугой воспользовались более восьмидесяти пяти тысяч граждан. Об этом на своей странице в социальной сети Инстаграм сообщил глава городской администрации Салман Дадаев, отметив, что внедрение данной инновации будет продолжено.