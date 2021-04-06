Более тысячи сёл и деревень по всей России получат доступ в Интернет

Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» направлена на организацию доступа к интернету в самых отдалённых уголках страны. Программа, рассчитанная до 2030 года, включает и установку интернет-станций во всех населённых пунктах России с населением от 100 до 250 человек. В этом году в рамках данной программы более тысячи населённых пунктов получат доступ к сети Интернет, в том числе и в Дагестане. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, данные мероприятия отразятся на качестве жизни малых населённых пунктов.

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