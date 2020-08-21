Более тысячи школьников из Дагестана приняли участие в онлайн-состязании

Для поддержки способных школьников на федеральном уровне создаются интенсивные программы, включающие дистанционное и очно-заочное обучение. Эти формы поддержки реализуются образовательным центром «Сириус».

На основе модели центра созданы центры в большинстве регионов. Школьники смогут пройти обучение у ведущих педагогов страны.

В этом году в пригласительном туре Всероссийской олимпиады в формате онлайн-состязания приняли участие 380 тысяч школьников, из Дагестана в нем приняли участие 1518 учащихся.