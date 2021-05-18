Более тридцати процентов кандидатов в партии «Единая Россия» младше 35 лет

Осенью этого года состоятся выборы. Партия «Единая Россия» инициировала процедуру предварительного голосования для формирования своих списков на основе мнения избирателей. На соискание звания кандидата от партии «Единая Россия» подано более семи с половиной тысяч заявлений. Голосование по ним состоится с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Председатель федерального организационного комитета процедуры предварительного голосования Александр Карелин отметил, что средний возраст кандидатов составляет сорок один год, а количество соискателей младше тридцати пяти лет составляет более тридцати процентов. Особенно показательным является тот факт, что только четыре процента от общего числа кандидатов являются депутатами действующего созыва Государственной Думы. Это свидетельствует о том, что в предварительном голосовании участвует большое количество новых лиц, обеспечивая высокий уровень конкуренции.

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