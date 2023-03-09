Более трех тысяч детей привито против полиомиелита в Сулейман-Стальском районе

В Сулейман-Стальском районе в рамках первого этапа туровой иммунизации от полиомиелита привито более трех тысяч детей. Второй этап вакцинации пройдет с 3 по 9 апреля. От плановой вакцинации отказались родители 710 детей. У 35 из которых были медотводы.

В школах и детских садах прошли родительские собрания. Родителей призвали не подвергать детей смертельным рискам от инфекций, которых можно избежать, сделав прививку. Что касается ситуации с привитыми и непривитыми детьми в образовательных учреждениях, то согласно закону, нарушать образовательный процесс детей никак нельзя. Вместе с тем, согласно требованиям безопасности и рекомендациям санитарного ведомства, таких детей надо разделять. В детских садах можно разделить их в разные группы. В школах, скорее всего, привитые и непривитые дети могут быть разделены по сменам.