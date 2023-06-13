Более трех тысяч человек приняли участие в фестивале «Уличная Классика» в городе Дербенте

10 июня в городе Дербент прошёл Фестиваль уличной культуры «Уличная классика». Мероприятие проводилось в Исторической цитадели «Нарын-Кала».

Участниками фестиваля стали более трех тысяч человек, в числе который руководители ряда министерств и ведомств республики.

В рамках фестиваля проводились и спортивные мероприятия, а также была организована деловая программа. В числе организаторов мероприятия выступило Министерство по делам молодёжи РД. Как отметил руководитель регионального молодёжного ведомства Камил Саидов, виды спорта, представленные здесь, направлены на объединение молодёжи.

«Рад, что у нас получилось провести такой крупный фестиваль», — заявил министр.