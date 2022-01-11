Нацпроекты в РД

Более ста километров дорог в Дагестане отремонтированы в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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В 2021 году более шестнадцати тысяч километров дорог в 84 субъектах России были отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Дагестане в рамках нацпроекта было отремонтировано более ста километров дорог. Кроме ремонта и реконструкции на автодорогах были установлены камеры фотофиксации и пункт весогабаритного контроля. По словам куратора нацпроекта, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, уже стартовала подготовка к новому сезону, формируется пятилетняя программа. По словам заместителя Председателя Правительства РФ, нацпроект «Безопасные качественные дороги» направлен на создание в стране качественной и надёжной транспортной инфраструктуры.

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