Более сотни новых школьных автобусов поступят в Дагестан по распоряжению Михаила Мишустина

Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении среди школ и медучреждений страны около шести тысяч новых автобусов. По словам Премьер-министра РФ, появление нового транспорта особенно важно для жителей сельской местности и отдаленных районов. Согласно документам, от общего числа машин в Дагестан поступит более сотни школьных автобусов. На сегодняшний день около пятьсот пятидесяти общеобразовательных учреждений республики обеспечены школьным транспортом. Всего в эксплуатации у школ региона находится около шестисот автобусов. Важно, что данные мероприятия реализуются в рамках поручения Президента РФ по обновлению парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи с 2021 по 2024 год.

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