Здравоохранение

Более полутора тысяч ЭКО в Дагестане будет проведено бесплатно

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Реализация нацпроекта «Демография» на 2021 год охватывает широкий спектр демографических задач: от вакцинации и финансовой поддержки семей, до введения в эксплуатацию учреждений дошкольного и школьного образования.

В рамках реализации проекта также озвучен план — профинансировать 1,6 тысяч экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО) для семей, страдающих бесплодием. Целевое финансирование составит 166 миллионов рублей. Осуществит его ТФОМС.

На данный момент процесс уже идёт и услугой в рамках программы воспользовалось 203 семьи.

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