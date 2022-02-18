Более двухсот соглашений заключено в Дербенте в рамках программы «Социальный контракт»

В прошлом году Министерство труда и социальной защиты Республики Дагестан в рамках программы «Социальный контракт» заключило более трёхсот пятидесяти соглашений. Принять участие в программе могут граждане, чей ежемесячный доход не превышает установленный размер прожиточного минимума, что составляет 11 515 рублей. Из 355 контрактов 209 было заключено с жителями города Дербента. Четверть от этого числа — это контракты по вопросам трудоустройства. Все участники проекта по данному направлению трудоустроены.

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