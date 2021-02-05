Более двадцати школьников отравились в Хунзахском районе

У двадцати шести учащихся школы села Арани Хунзахского района обнаружены симптомы пищевого отравления. Трое из них госпитализированы в Хунзахскую ЦРБ, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У остальных пациентов заболевание протекает в лёгкой форме. Для оказания консультативной и организационной помощи в муниципалитет прибыла бригада эпидемиологов и инфекционистов под руководством заместителя министра здравоохранения РД Раисы Шахсиновой и главного врача РЦИБ Равганият Мирзаевой. Данная ситуация находится на контроле Главы Республики Сергея Меликова.

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