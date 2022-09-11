Более четырехсот танцоров станцуют лезгинку в Махачкале

14 сентября 2022 г. на площадке Русского драматического театра пройдет открытый детско-юношеский фестиваль лезгинки «Я и мои друзья», приуроченный ко Дню единства народов Дагестана.

В масштабном мероприятии примут участие более четырехсот танцоров из 22 детско-юношеских ансамблей и хореографических коллективов нашей республики.

Также в рамках фестиваля на площадке у театра пройдет выставка поделок и мастер-классы для детей по народной хореографии и народным художественным промыслам.

Начало фестиваля лезгинки 14:00.

Фестиваль организован Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы при содействии благотворительного фонда «НОВА».