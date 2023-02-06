Более 900 млн рублей из республиканского бюджета было направлено на развитие мелиорации

Такие данные озвучил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках встречи с коллективом Минмелиоводхозом РД.

Как рассказал глава кабмина, с учетом исключительной актуальности мелиорации для региона за последние несколько лет из республиканского бюджета на развитие мелиорации было направлено более 900 млн рублей, существенно больше, чем в любом субъекте страны.

«Это позволило ввести в оборот около 10 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, построить более 10 тыс. га новых рисовых инженерных систем и реконструировать более 20 тыс. га с доведением посевов риса в 2022 году до исторического показателя для республики – около 32,2 тыс. га.

Одновременно увеличились площади садов и виноградников, объемы производства овощей, картофеля и других сельскохозяйственных культур», — сказал премьер-министр.