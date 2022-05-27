Более 85 тысяч жителей Дагестана проголосовали за благоустройство общественных территорий

85,4 тысяч человек уже отдали свой голос за объекты благоустройства. ​Отдать свое предпочтение тому или иному объекту благоустройства можно до 30 мая включительно.

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан наибольшую активность проявляют жители Кизилюрта: участие в кампании приняли уже порядка 5,8 тысяч человек. На первом месте – парк им. Братьев Акашевых по ул. Алиева. На втором месте – пешеходная зона в МКР № 3, тройку лидеров замыкает сквер по ул. Гагарина 90 с МКР № 3.

В Хасавюрте свыше 11 тысяч жителей активно голосуют за выбор дизайн –проектов бульвар по ул.Тотурбиева (2831 человек).

В Кизляре – более 3,7 тысяч проголосовавших, самое популярное место для благоустройства в голосовании – сквер «Дружбы», г.Кизляр, ул.Топольской проезд, 65/1 (647 человек);

Каспийск – почти 9 тысяч проголосовавших, самое популярное место для благоустройства в голосовании – сквер ул. А. Алиева (2449 человек).

В городе Дагестанские огни – 2 тысячи проголосовавших. Практически наравне идут 2 зоны — пешеходная зона по ул. Маяковского (443 человек) и пешеходная зона от ул.Козленко до ул.Некрасова (430 человек).

В Избербаше – 4,4 тысячи проголосовавших, самое популярное место для благоустройства в голосовании – Сквер по ул. Гамидова, 81 «п1» (свыше 2 тысяч человек).

А аутсайдерами на сегодняшний день стали жители г.Махачкала, Дербент и Буйнакск.

В столице количество проголосовавших достигло отметки – 37,5 тысячи. Самое популярное место среди горожан – набережная городского пляжа «Березка» (10,7 тысячи человек).

В Дербенте участие в голосовании приняли 7,8 тысяч человек. Голоса жителей равномерно распределяются среди 11 объектов, участвующих в голосовании. С небольшим отрывом лидирует сквер по ул. 345 ДСД, № 15 (855 человек).

Большинство жителей Буйнакска голосуют за благоустройство пешеходной зоны по ул. Чкалова 16 от ул.Аскерханова до ул. Гоголева» (1118 человек). Всего количество проголосовавших– 3,8 тысячи человек.

Напомним, что только 25 территорий, которые разделят призовые места, приобретут первоочередность в получении средств на благоустройство. Старт работ будет дан в 2023 году.

Проголосовать можно на сайте https://05.gorodsreda.ru/ Всего в конкурсе участвуют 72 скверов, пешеходных аллей и других зон в девяти городах субъекта.