Более 800 волонтеров в 9 городах Дагестана будут помогать в голосовании по отбору объектов благоустройства

По всей России стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства на следующий год. Оно проходит в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В голосовании участвуют 9 городов республики, в каждом из которых представлены несколько объектов для благоустройства. Жители региона могут выбрать из 50-ти общественных пространств.

Голосование проходит на сайте: http://05.gorodsreda.ru с использованием портала Госуслуг. Также можно проголосовать через специальное приложение при помощи волонтеров. Стоит отметить, что помощь в проведении голосования оказывают 800 дагестанских волонтеров.

Голосование продлится до 31 мая. Участие в нем могут принять все желающие в возрасте от 14 лет.