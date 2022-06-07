Более 800 га новых виноградников заложат в Дагестане в 2022 году

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещания по вопросу о деятельности Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана поставил ряд задач по развитию отрасли.

Премьер подчеркнул, что виноградарский комплекс Дагестана является приоритетным, социально-значимым и бюджетообразующим экономическим сектором агропромышленного комплекса республики, демонстрирующим стабильно положительные результаты на протяжении последних лет.

На 2022 год планируется увеличение площади виноградных насаждений до 26,6 тыс. га путем закладки новых (878 га) и с учетом раскорчевки выбывших из эксплуатации виноградников (460 га).

Абдулмуслим Абдулмуслимов затронул вопрос реализации проекта по созданию в регионе виноградного питомника. В настоящее время Комитетом во взаимодействии с Минсельхозом РФ проводится работа по созданию специализированного питомниководческого комплекса по производству привитых саженцев, способного обеспечить в требуемом объёме привитыми виноградными саженцами хозяйства республики.

По итогам совещания Председатель Правительства Дагестана дал ряд протокольных поручений, касающихся деятельности ведомства.