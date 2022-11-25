Более 800 дагестанцев отправились к местам несения службы с начала осеннего призыва

В регионе продолжается осенний призыв. Для прохождения срочной службы дагестанцы отправляются равномерно в четыре военных округа – Восточный, Центральный, Западный и Южный.

Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Дагестана Гусен Омаргаджиев.

«Наши ребята отправляются в войска национальной гвардии, есть так же набор в воздушно-космические силы и воздушно – десантные войска. Общее задание на Дагестанболее трёх тысяч призывников, более 800 человекуже отправлено. Команды убывают к местам несения службы ежедневно. Призывная кампания заканчивается 31 декабря, а отправки по плану завершаются 25 декабря», — сказал Гусен Омаргаджиев.

Он так же отметил, что есть дагестанцы, которые неправильно информированы о географии мест службы солдат.

«Срочники не будут направляться в места проведения специальной военной операции, а также проходить службу в новых субъектах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — подчеркнул Омаргаджиев.