Более 8 тысяч дагестанских учеников поучаствовали в пробном туре онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность»

Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности реализуют проект онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Проект предназначен для учащихся с 1 по 9 класс и направлен на ознакомление подрастающего поколения с основами предпринимательского мышления и главными аспектами финансовой грамотности. Основной тур Олимпиады стартует 27 апреля на образовательной платформе Учи.ру и продлится по 17 мая. В стартовый день проекта на платформе Учи.ру для учащихся 6 классов состоится он-лайн урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять финансами?», спикером которого выступит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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