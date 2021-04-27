Общество

Более 8 тысяч дагестанских учеников поучаствовали в пробном туре онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность»

Оставить комментарий

Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности реализуют проект онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Проект предназначен для учащихся с 1 по 9 класс и направлен на ознакомление подрастающего поколения с основами предпринимательского мышления и главными аспектами финансовой грамотности. Основной тур Олимпиады стартует 27 апреля на образовательной платформе Учи.ру и продлится по 17 мая. В стартовый день проекта на платформе Учи.ру для учащихся 6 классов состоится он-лайн урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять финансами?», спикером которого выступит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Также читают:

Власти Дагестана оказывают помощь гражданам Азерба...
В военный госпиталь в Буйнакске привезли фрукты
Артем Здунов встретился с начальником ГИБДД МВД РФ
195 дагестанцев-ветеранов боевых действий в Афгани...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *