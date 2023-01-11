Более 60 объектов здравоохранения отремонтировали в 2022 году в рамках нацпроекта

Говоря о работе Минздрава Дагестана, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил положительные результаты работы министерства в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», объем финансирования которого в 2022 году составил 4,8 млрд рублей.

Так, за год: отремонтировано порядка 60 объектов здравоохранения, построены 3 ФАПа и 1 врачебная амбулатория, приобретен 91 автомобиль для медицинских организаций,

закуплены сотни единиц медицинского оборудования.

Кроме того, диспансеризацию прошли 442 тыс. человек.

Привито против сезонного гриппа более 1 млн 430 тыс. человек.

По программе «Земский доктор» в села направлены 165 врачей и 25 фельдшера.