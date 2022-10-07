Экономика

Более 6 млрд рублей освоено в рамках реализации инвестпроектов в сфере промышленности

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Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он напомнил, что по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова сформирован реестр инвестпроектов, который состоит из 49 проектов с общим объемом инвестиций 384,2 млрд руб. За каждым проектом закреплены ответственные органы власти.

Минпромторгом РД на постоянной основе ведется мониторинг 14 инвестпроектов в отрасли промышленности на общую сумму 14,3 млрд руб.:

«На сегодняшний день инициаторами проектов суммарно освоено свыше 6 млрд рублей, создано 574 рабочих места».

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