Более 6 млрд рублей освоено в рамках реализации инвестпроектов в сфере промышленности

Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он напомнил, что по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова сформирован реестр инвестпроектов, который состоит из 49 проектов с общим объемом инвестиций 384,2 млрд руб. За каждым проектом закреплены ответственные органы власти.

Минпромторгом РД на постоянной основе ведется мониторинг 14 инвестпроектов в отрасли промышленности на общую сумму 14,3 млрд руб.:

«На сегодняшний день инициаторами проектов суммарно освоено свыше 6 млрд рублей, создано 574 рабочих места».