Спорт

Более 500 жителей села Доргели пришли поболеть за земляка Шарапутдина Атаева

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14 мая во Дворце культуры села Доргели Карабудахкентского района прошел просмотр финального боя дагестанского боксера Шарапутдина Атаева.

Поболеть за своего земляка пришли более 500 человек, в том числе и его родные – отец, дедушка и братья.

В финальной встрече Шарапутдин Атаев сразился с Альфонсо Домингесом, который представлял Азербайджан. По итогу боя, Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг.

Отметим, что просмотр финала чемпионата был организован администрацией села Доргели под руководством главы сельсовета Гамзата Мурзаева.

«Мы, все жители села Доргели, очень рады за нашего земляка и гордимся его успехами. Шарапутдин Атаев вложил много труда и упорно тренировался. Несомненно, он является лучшим в своем деле и это заслуженная награда», — прокомментировал Мурзаев.

Источник: Мирмол

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